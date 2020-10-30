СНАЧАЛА ПАНДЕМИИ ОТ КОРОНАВИРУСА В АБХАЗИИ СКОНЧАЛИСЬ 40 ЧЕЛОВЕК

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 133 человек, у 114 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. Выписано 5 пациентов.

Сухум. 30 октября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 232 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.

17 октября в инфекционное отделение Гудаутской ЦРБ была доставлена пациентка 86 лет, с двусторонней полисегментарной пневмонией. У пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Женщина получила необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, умерла ночью 30 октября.

В Гудаутском госпитале скончался пациент 1942 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 15 октября с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер 30 октября.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 62 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 57 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4160 человек. 40 летальных случаев. Выздоровели 2257.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.