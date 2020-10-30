ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД ПЛАНИРУЕТСЯ ПО ДОХОДАМ В ОБЪЕМЕ 10,6 МЛРД РУБЛЕЙ

По словам вице-премьера, министра финансов Владимира Делба в соответствии с действующим законодательством, в установленные сроки было начато и по сути завершено формирование проекта бюджета на 2021 год.

Сухум. 30 октября 2020. Абхазия-Информ. Параметры государственного бюджета республики на предстоящий 2021 год обсуждали сегодня на совещании у премьер-министра Абхазии Александр Анкваб.

Базовым инструментом для формирования доходной части явился показатель индикативного плана, оценка исполнения бюджета за прошлые годы, исполнение бюджета за 9 месяцев текущего года, и несомненно самое важное, оценка влияния коронавирусной инфекции на экономические показатели.

В этой связи Министерством финансов вместе с заинтересованными органами центрального управления проведены мероприятия, предусматривающие реализацию основных планов и мероприятий, установленных распоряжением президента, по приданию бюджетным расходам статуса приоритетности, повышения результативности расходов, оптимизации бюджетных средств, включая оптимизацию штатной численности.

По результатам этих мероприятий, законопроектом предусматриваются параметры государственного бюджета по доходам в объеме 10,6 млрд руб., по расходам – 10,7 млрд руб. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 100 млн руб.

«Была проведена детальная инвентаризация, оценка доходных источников совместно с такими администраторами, как Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет и другими заинтересованными администраторами. После такого мониторинга и реалистичного подхода к формированию доходной части, показатели выглядят именно таким образом – общий рост консолидированных доходов бюджета нашей страны составляет 503 млн руб. Собственные доходы на 2021 год сокращаются на 253 млн руб. Соответственно, после проведения консультаций и переговоров по определению объемов финансовой помощи РФ Абхазии такая помощь на 2021 год формируется с показателем плюс 757 млн руб.», – сообщил Делба.

Основным этапом формирования бюджета, по его словам, является его расходная часть. Здесь были применены способы, методы оценки исполнения бюджета прошлых лет, фактическая потребность на определённые виды расходов.

«Проведена оптимизация некоторых расходов, в том числе оптимизация штатной численности, прежде всего по центральным органам управления. За такими расходами, которые приводят к увеличению штатной численности идут и сопутствующие расходы, которые разгоняют бюджет и здесь сложно определять приоритетность», – сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что на следующий год не предусматривают расходы на приобретение служебного транспорта для государственных нужд, кроме того сокращены расходы на приобретение офисной мебели и других аналогичных расходов6 в том числе и сокращение горюче-смазочных материалов, приобретение различного рода услуг.

В самой расходной части бюджета приоритетными остаются расходы на обороноспособность, правоохранительную деятельность и систему здравоохранения.

«Программы действующие в текущем году по линии здравоохранения полностью сохраняются и на предстоящий финансовый год. Мы предлагаем рассмотреть новый вид расходов в 2021 году на реализацию мер по защите населения от коронавирусной инфекции в объеме 40 млн руб.», – отметил Делба.

Следующей основной характеристикой, формирующей расход республиканского бюджета вице-премьер назвал увеличение в 7,5 раз расходов мероприятий по развитию сельского хозяйства.

По его словам, в целях оптимизации поддержки населения Министерство сельского хозяйства предложило предусмотреть на развитие сельского хозяйства 15 млн руб. На эту отрасль на следующий год прогнозируется 100 млн руб.

С учетом особенностей ведения предпринимательства в нашей стране и обращения наших граждан об адресной поддержке государства, Владимир Делба предложил на 2021 год формирование расходов на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме 50 млн руб. Предоставляться такие ассигнования будут в либо форме прямых субсидий, либо в форме бюджетного финансирования – это определится соответственными правительственным решениями.

«Республиканский бюджет сохранил на 2021 год реализацию программных мероприятий по двум действующим программам, определяющим улучшение жилищных условий наших граждан, по программе «Жилье» в объеме 30 млн руб. и по программе улучшения жилищных условий в объеме 10 млн руб. Сохраняется поддержка республиканского бюджета в качестве межбюджетных трансфертов фонду инвалидов в объеме 8 млн руб., трансферт в форме дотаций пенсионному фонду РА», – констатировал Владимир Делба.

Он сообщил, что основным изменением в структуре расходов фонда оплаты труда является продолжение мероприятий по повышению фонда заработной платы отдельной категории работников бюджетной сферы по достигнутым договоренностям с правительством РФ. В 2021 году на эти цели потребуется 409 млн руб. Указанные средства предусмотрены, соответственно как в доходной, так и в расходной части.

Еще одной деталью, приводящей к сбалансированности бюджетной системы, повышению эффективности, соблюдению основных принципов является самостоятельность бюджета, закрепление доходных источников на праве стабильности.

Законопроект предусматривает стопроцентное направление средств от уплаты налогов на прибыль в местные бюджеты, соответственно перераспределив такие поступления, как налог на добавленную стоимость в республиканский бюджет. «Путем таких изменений повышается налоговый потенциал местных бюджетов, повышается уровень стабильности поступления государственных финансов в местные бюджеты. Этот показатель наименее уязвим, здесь наибольший уровень администрирования у Министерства по налогам и сборам. В этой связи мы предлагаем передать эти доходные источники в районы», – констатировал Владимир Делба.