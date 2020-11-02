НА 1 НОЯБРЯ В АБХАЗИИ 4302 ЧЕЛОВЕКА ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 2 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 358 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 134 человека, у 116 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 5 пациентов.