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Абхазия Информ

НА 1 НОЯБРЯ В АБХАЗИИ 4302 ЧЕЛОВЕКА ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Новости Понедельник, 02 ноября 2020 11:57
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НА 1 НОЯБРЯ В АБХАЗИИ 4302 ЧЕЛОВЕКА ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 2 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 358 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 134 человека, у 116 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 5 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного человека тяжёлое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 64 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4302 человека. 42 летальных случая. Выздоровели 2314.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 02 ноября 2020 12:05

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