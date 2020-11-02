МВД АБХАЗИИ ОКАЗАЛО ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ГУДАУТСКОМУ КОВИДГОСПИТАЛЮ

Сухум. 2 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазии оказало гуманитарную помощь Гудаутскому госпиталю.

По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар, для передачи в Гудаутский госпиталь, санитарной частью управления тылового обеспечения МВД подготовлены около 10 тысяч комплектов одноразовых хирургических халатов и специальных головных уборов, а так же защитные лицевые щитки и очки для медицинских целей, имеющие важнейшее значение для безопасности врачей и медицинского персонала.