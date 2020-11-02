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Абхазия Информ

МВД АБХАЗИИ ОКАЗАЛО ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ГУДАУТСКОМУ КОВИДГОСПИТАЛЮ

Новости Понедельник, 02 ноября 2020 12:25
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МВД АБХАЗИИ ОКАЗАЛО ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ГУДАУТСКОМУ КОВИДГОСПИТАЛЮ

Сухум. 2 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазии оказало гуманитарную помощь Гудаутскому госпиталю. 

По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар, для передачи в Гудаутский госпиталь, санитарной частью управления тылового обеспечения МВД подготовлены около 10 тысяч комплектов одноразовых хирургических халатов и специальных головных уборов, а так же защитные лицевые щитки и очки для медицинских целей, имеющие важнейшее значение для безопасности врачей и медицинского персонала.

Сегодня, в условиях коронавирусной пандемии, сотрудники милиции ежедневно находятся в зоне повышенного риска при исполнении служебных обязанностей, а медикам приходится работать на передовой - это профессионалы, которые помогут республике справиться с вирусом, считают в МВД.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 02 ноября 2020 12:26

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