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Абхазия Информ

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОДЛИЛО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Новости Понедельник, 02 ноября 2020 16:06
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Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Республике Абхазия ограничения на прием посетителей консульского отдела Посольства сохраняются.

С 9 ноября будет производиться исключительно выдача готовых заграничных паспортов (как пятилетних, так и десятилетних). Другие консульские услуги оказываться не будут.

О возобновлении консульского приема будет объявлено дополнительно.

Справки по срочным вопросам можно получить по тел.: +7 840 226 03 91 или по эл. почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 02 ноября 2020 16:22

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