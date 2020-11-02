ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ ПРОДЛИЛО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Республике Абхазия ограничения на прием посетителей консульского отдела Посольства сохраняются.

С 9 ноября будет производиться исключительно выдача готовых заграничных паспортов (как пятилетних, так и десятилетних). Другие консульские услуги оказываться не будут.

О возобновлении консульского приема будет объявлено дополнительно.

Справки по срочным вопросам можно получить по тел.: +7 840 226 03 91 или по эл. почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .