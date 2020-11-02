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Абхазия Информ

ВВЕДЕНО ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ АИДГЫЛАРА

Новости Понедельник, 02 ноября 2020 16:33
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ВВЕДЕНО ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ АИДГЫЛАРА

Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. С 1 ноября на участке улицы Аидгылара от ул. Лакоба до ул. Ардзинба введено одностороннее движение. Соответствующие знаки установлены. По улице Ардзинба, на перекрестке с улицей Аидгылара, появился «лежачий полицейский».

Зам.директора департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации города Сухум Эрик Харчилава отметил, что нарушителей ПДД на этом перекрестке ГАИ пока только предупреждает. По его словам, водители должны привыкнуть к новой схеме организации дорожного движения на этом участке улицы.          

Общественный транспорт по этой улице пойдет через несколько дней. Новый маршрут общественного транспорта по улице Аидгылара запущен в связи с ремонтными работами на городских коммуникациях по улице Абазинская.

Напоминаем, что в рамках Инвестпрограммы на улицах Абазинская, Джонуа и Гулиа в Сухуме проводятся работы по замене коммуникационных сетей, водопровода и канализации.

Об этом сообщает сайт столичной администрации.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 02 ноября 2020 16:35

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