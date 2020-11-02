ВВЕДЕНО ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ АИДГЫЛАРА

Сухум. 2 октября 2020. Абхазия-Информ. С 1 ноября на участке улицы Аидгылара от ул. Лакоба до ул. Ардзинба введено одностороннее движение. Соответствующие знаки установлены. По улице Ардзинба, на перекрестке с улицей Аидгылара, появился «лежачий полицейский».

Зам.директора департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации города Сухум Эрик Харчилава отметил, что нарушителей ПДД на этом перекрестке ГАИ пока только предупреждает. По его словам, водители должны привыкнуть к новой схеме организации дорожного движения на этом участке улицы.