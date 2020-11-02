 

В мире

ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ
октября 28 2020

ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ

В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за принятого закона о практически полном запрете абортов. В Варшаве демонстранты перекрыли основные…
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
октября 27 2020
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020
АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАЛАТЫ ДЛЯ КОВИДБОЛЬНЫХ В ОЧАМЧЫРСКОЙ ЦРБ ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕБЕЛЬЮ

Новости Понедельник, 02 ноября 2020 19:19
Оцените материал
(0 голосов)
ПАЛАТЫ ДЛЯ КОВИДБОЛЬНЫХ В ОЧАМЧЫРСКОЙ ЦРБ ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕБЕЛЬЮ

Сухум. 2 ноября 2020. Абхазия-Информ. Власти Абхазии обеспечили мебелью палаты ЦРБ Очамчыры, подготовленные для приема  больных COVID-19.

Для районной больницы приобретено 20 медицинских  кроватей, 20 тумбочек, 50 наборов постельного белья, по 20 штативов для капельниц и матрасов. Также необходимая мебель была закуплена  и для столовой больницы. 

По словом главврача ЦРБ Мадонны Кишмария, оказанная помощь  облегчит работу медперсоналу, а пациентам будет комфортнее.

«Человек с воспалением легких должен лежать на животе и медицинские кровати очень удобны для этого», – сказала главврач.

IMG-20201102-WA0051.jpg   IMG-20201102-WA0054.jpg

Она также отметила, что сейчас  тяжелое  время  и, конечно, медикам очень сложно, объем  работы просто огромный.

«В день мы обследуем более 30 человек, но наш коллектив  с пониманием  относится ко всем трудностям, многие врачи даже  переквалифицировались. Они каждый день подвергают опасности свое здоровье и здоровье близких. Но ни один из них не жалуется, а тихо делает свою работу. Они понимают насколько это важно», – подчеркнула Кишмария.

Дополнительные  места для больных  Covid -19 организованы в Сухумской инфекционной больнице, в Гагрской и Очамчырской ЦРБ.  Также, на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, военные медики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии развернули современный медицинский полевой госпиталь.

По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, дополнительные койко-места в республике созданы в соответствии с распоряжением президента Абхазии и решением Координационного штаба по защите населения  от коронавирусной инфекции.

На местах лечат больных  коронавирусом, в том числе и в условиях  дневного  стационара. В Гудаутский госпиталь направляют только тяжелобольных  пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 02 ноября 2020 20:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВВЕДЕНО ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ АИДГЫЛАРА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.