ПАЛАТЫ ДЛЯ КОВИДБОЛЬНЫХ В ОЧАМЧЫРСКОЙ ЦРБ ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕБЕЛЬЮ

«Человек с воспалением легких должен лежать на животе и медицинские кровати очень удобны для этого», – сказала главврач.

Для районной больницы приобретено 20 медицинских кроватей, 20 тумбочек, 50 наборов постельного белья, по 20 штативов для капельниц и матрасов. Также необходимая мебель была закуплена и для столовой больницы.

Она также отметила, что сейчас тяжелое время и, конечно, медикам очень сложно, объем работы просто огромный.

«В день мы обследуем более 30 человек, но наш коллектив с пониманием относится ко всем трудностям, многие врачи даже переквалифицировались. Они каждый день подвергают опасности свое здоровье и здоровье близких. Но ни один из них не жалуется, а тихо делает свою работу. Они понимают насколько это важно», – подчеркнула Кишмария.

Дополнительные места для больных Covid -19 организованы в Сухумской инфекционной больнице, в Гагрской и Очамчырской ЦРБ. Также, на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, военные медики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии развернули современный медицинский полевой госпиталь.

По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, дополнительные койко-места в республике созданы в соответствии с распоряжением президента Абхазии и решением Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

На местах лечат больных коронавирусом, в том числе и в условиях дневного стационара. В Гудаутский госпиталь направляют только тяжелобольных пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.