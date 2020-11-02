ПАЛАТЫ ДЛЯ КОВИДБОЛЬНЫХ В ОЧАМЧЫРСКОЙ ЦРБ ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕБЕЛЬЮ
Сухум. 2 ноября 2020. Абхазия-Информ. Власти Абхазии обеспечили мебелью палаты ЦРБ Очамчыры, подготовленные для приема больных COVID-19.
Для районной больницы приобретено 20 медицинских кроватей, 20 тумбочек, 50 наборов постельного белья, по 20 штативов для капельниц и матрасов. Также необходимая мебель была закуплена и для столовой больницы.
По словом главврача ЦРБ Мадонны Кишмария, оказанная помощь облегчит работу медперсоналу, а пациентам будет комфортнее.
«Человек с воспалением легких должен лежать на животе и медицинские кровати очень удобны для этого», – сказала главврач.
Она также отметила, что сейчас тяжелое время и, конечно, медикам очень сложно, объем работы просто огромный.
«В день мы обследуем более 30 человек, но наш коллектив с пониманием относится ко всем трудностям, многие врачи даже переквалифицировались. Они каждый день подвергают опасности свое здоровье и здоровье близких. Но ни один из них не жалуется, а тихо делает свою работу. Они понимают насколько это важно», – подчеркнула Кишмария.
Дополнительные места для больных Covid -19 организованы в Сухумской инфекционной больнице, в Гагрской и Очамчырской ЦРБ. Также, на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, военные медики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии развернули современный медицинский полевой госпиталь.
По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, дополнительные койко-места в республике созданы в соответствии с распоряжением президента Абхазии и решением Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
На местах лечат больных коронавирусом, в том числе и в условиях дневного стационара. В Гудаутский госпиталь направляют только тяжелобольных пациентов.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.