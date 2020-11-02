ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 47 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 2 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 215 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 135 человек, у 116 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 6 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 3 пациентов тяжёлое, один человек в крайне тяжёлом состоянии.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 66 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 63 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

В мобильном госпитале скончалась пациентка, 1961 года рождения, с коронавирусной инфекцией тяжелой формы, и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое лечение, 2 ноября женщина умерла от прогрессирующей острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4349 человек. 43 летальных случая. Выздоровели 2413.