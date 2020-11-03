УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ВЗЯТКИ СОТРУДНИКАМИ ДПС НАПРАВЛЕНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУД ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия завершено предварительное расследование по уголовному делу по обвинению инспекторов ДПС ОГАИ по Гудаутскому району Министерства внутренних дел Республики Абхазия – старшего лейтенанта милиции Чедия Сасрыквы Адгуровича и лейтенанта милиции Гарцкия Саида Беслановича в совершении особо тяжкого преступления коррупционной направленности – получения взятки группой лиц по предварительному сговору и превышении должностных полномочий.

27 октября 2020 года уголовное дело направлено в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу. 08 октября 2020 года решением судей Сухумского городского суда в отношении обвиняемых Чедия С.А. и Гарцкия С.Б., заключенных под стражу на первоначальном этапе расследования сроком на один месяц, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось ранее, 11 сентября 2020 года примерно в 15:40 часов в пос. Бамбора Гудаутского района, в ходе проведения сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия оперативного эксперимента, должностные лица – инспектора ДПС ОГАИ Гудаутского РОВД – лейтенант милиции Гарцкия С.Б. и старший лейтенант милиции Чедия С.А. на стационарном посту ГАИ «Бамбора» Гудаутского района, действуя единым умыслом по предварительному сговору, за полученную взятку в виде денег в размере 7 000 рублей скрыли, путем не составления протокола об административном правонарушении, выявленные нарушения требований Правил дорожного движения РА – пересечение сплошной разделительной линии и отсутствие технического осмотра транспортного средства, со стороны водителя автомашины марки «Мазда-6» – Королёва Р.А., что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.