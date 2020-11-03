КРАЖА И НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом г. Сухум в отношении Дгебия Максима Александровича 2002 г.р. Ему вменяется тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере.
Преступление имело место в период с 2:00 до 02:20 на 30 октября текущего года, когда на тот момент неизвестный через окно незаконно проник в жилище заявителя и похитил денежные средства и личное имущество.
Принятыми оперативно-розыскными мерами сотрудники отдела уголовного розыска столичного управления внутренних дел по подозрению в совершении данного преступления задержали гражданина Дгебия М. А. Похищенное изъято.
Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.
Отделом дознания УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РА в отношении жителя столицы Жиба Никиты Астамуровича 2001 г.р.
Он задержан сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел в результате проведенных оперативных мероприятий. В ходе личного досмотра у гражданина Жиба изъят пистолет со снаряженной 8-ю патронами обоймой.
Об этом сообщает сайт МВД РА.
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