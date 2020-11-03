КРАЖА И НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом г. Сухум в отношении Дгебия Максима Александровича 2002 г.р. Ему вменяется тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере.

Преступление имело место в период с 2:00 до 02:20 на 30 октября текущего года, когда на тот момент неизвестный через окно незаконно проник в жилище заявителя и похитил денежные средства и личное имущество.