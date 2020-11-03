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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ «МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН»

Новости Вторник, 03 ноября 2020 13:04
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ «МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН»

Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. В Россию из Абхазии импортировано более 700 тонн цитрусовых. В этом году наблюдается рост товаропотока сельхозпродукции из соседнего государства. Сельскохозяйственный сезон начался необычно рано, первые партии мандаринов стали ввозить из Республики Абхазия уже в середине сентября. К середине октября было ввезено порядка 250 тонн цитрусовых (50 тонн фейхоа). В 2019 г. на эту же дату было ввезено 20 тонн цитрусовых (30 тонн фейхоа).

На сегодняшний день таможенниками на МАПП Адлер Краснодарской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении более 716 тонн мандаринов (2019 г. - 484 тонн). За последние выходные ввезено около 90 тонн цитрусовых. В сутки в среднем через российско-абхазскую границу проходит до 30 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии. Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке. 

В 2019 году по итогам «мандаринового сезона» (октябрь-февраль) было оформлено порядка 14 тысяч тонн цитрусовых. В 2018 году - порядка 37 тысяч тонн цитрусовых.

Для справки: таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни с марта 2020 года является таможенным постом фактического контроля и осуществляет в отношении ввозимой сельхозпродукции операции, связанные с прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС и фактический контроль. Декларации на товары в отношении ввозимых цитрусовых в электронной форме подаются участниками ВЭД на южный таможенный пост (ЦЭД) южной электронной таможни и абхазский таможенный пост (специализированный). Этими таможенными органами осуществляются таможенные операции, связанные с принятием, проверкой и выпуском таможенных деклараций.

Об этом сообщает сайт Сочинской таможни.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 03 ноября 2020 13:08

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