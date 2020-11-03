ХАЗРЕТ СОВМЕН ВЫДЕЛИЛ АБХАЗИИ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С COVID-19
Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву провел переговоры с бывшим президентом Республики Адыгея, предпринимателем и меценатом, большим другом Абхазии Хазретом Совменом. Глава государства и бывший руководитель Адыгеи обсудили ряд вопросов.
В ходе переговоров Аслан Бжания рассказал о проблемах, существующих в Абхазия в настоящее время.
Хазрет Меджидович, с давних пор испытывает любовь и уважение к Абхазии. В это сложное для нашей страны время он еще раз подтвердил свои искренние симпатии и уважение к народу республики.
В результате переговоров Хазретом Совменом принято решение о выделении Абхазии 50 миллионов рублей. Деньги будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Аслан Бжания поблагодарил экс-президента Адыгеи за оказанную помощь. Президент подчеркнул, что Хазрета Меджидовича Совмена, как большого друга Абхазии, всегда рады видеть в нашей стране.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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