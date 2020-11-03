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Абхазия Информ

ХАЗРЕТ СОВМЕН ВЫДЕЛИЛ АБХАЗИИ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С COVID-19

Новости Вторник, 03 ноября 2020 18:40
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ХАЗРЕТ СОВМЕН ВЫДЕЛИЛ АБХАЗИИ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С COVID-19

Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву провел переговоры с бывшим президентом Республики Адыгея, предпринимателем и меценатом, большим другом Абхазии  Хазретом Совменом. Глава государства  и бывший  руководитель Адыгеи обсудили ряд вопросов. 

В ходе переговоров Аслан Бжания рассказал о проблемах, существующих в Абхазия в настоящее время.

Хазрет Меджидович, с давних пор испытывает любовь и уважение к Абхазии. В это сложное для нашей страны время он еще раз подтвердил свои искренние симпатии  и уважение к народу республики. 

В результате переговоров Хазретом Совменом принято решение  о выделении Абхазии 50 миллионов рублей.  Деньги будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.   

Аслан Бжания поблагодарил экс-президента Адыгеи  за оказанную помощь. Президент подчеркнул, что  Хазрета Меджидовича Совмена, как  большого друга Абхазии, всегда рады видеть в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 03 ноября 2020 18:58

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