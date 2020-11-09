ВЫСТУПЛЕНИЕ РУСДРАМА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им. Ф.Искандера принял участие в XXIV Международном театральном фестивале Ф.М.Достоевского, который проходил в Великом Новгороде. Редактор pr-отдела театра Амра Амичба предоставила материал на эту тему.

Зрительница Наталья Холотыгина ежегодно посещает фестивальные показы российских и зарубежных театров и больше всего ждала постановки по роману «Игрок», чтобы сравнить с другими инсценировками.

«То, что выдал театр из Абхазии, – это апофеоз! Трактовка романа, игра актеров вкупе с хором. Новгородская филармония такого еще не видела никогда. Игра актеров изумительна, молодой человек (актер Гурам Квициния – прим. ред.) изумительно сыграл. Люблю театр и люблю такие открытия, как сегодня. Чем чаще будете выступать за пределами Абхазии, тем больше будут вас узнавать, тем больше поклонников приобретете. Голоса и сердца жителей Великого Новгорода у вас уже есть. Я желаю, чтобы еще и еще абхазские артисты выступали на новгородской сцене. Приезжайте к нам со спектаклями! Будем ждать! Успехов и удачи театру!» – пожелала она.

Спектакль по роману Ф.Достоевского «Игрок» в постановке режиссера Антона Киселюса показали с участием Концертного хора Санкт-Петербурга. Уникальный театральный проект осуществлен в кратчайшие сроки, когда за месяц до проведения фестиваля стало известно, что Государственная хоровая капелла Абхазии, в которой в основном поют возрастные солисты, подпадающие в группу риска из-за пандемии, не сможет выехать на гастроли.

«Уникальное событие, и его свидетелями стали зрители фестиваля Достоевского. Впервые за всю историю фестиваля у нас концертное исполнение романа. Давайте еще раз поаплодируем нашим друзьям из Абхазии, которые несмотря ни на что нашли возможность быть с нами. И конечно, громкие овации концертному хору Санкт-Петербурга за их мобильность, за то, что быстро согласились исполнить «Реквием» Моцарта в спектакле», – сказал представитель оргкомитета фестиваля, вручая участникам дипломы.

Восторженные отзывы зрителей как подтверждение успеха РУСДРАМа в Великом Новгороде. Вдохновленные игрой актеров и пением хора они отмечали, что трактовка произведения и совмещение текста с музыкой производит сильное впечатление.

«Мне очень понравилось, что внезапно хор из Санкт-Петербурга и театр из Абхазии так слились в одном. Реквием «Моцарта» безумно подходит Достоевскому. Я приятно удивлен», – сказал Александр Меркушев.

«Сначала не сообразила, что вживую поют, а потом глаза от удивления стали огромными. Было интересно за главными актерами наблюдать. Я в восторге от спектакля. Хороший театр, ни разу его не видела, но очень понравился», – сказала другая зрительница.

Екатерина Степанова пятнадцать лет поет в хоре, по ее словам, в драматическом спектакле коллектив участвует впервые.

«Хор на сцене выполняет функцию не просто музыкального иллюстратора постановки, у него своя роль. Мы стоим и внимательно слушаем, каждой клеточной сопереживаем персонажам, что выражается на наших лицах, не стесняемся своих эмоций. Полностью погружены в атмосферу спектакля, – сказала она. – Интересная трактовка, режиссер уловил самые важные моменты в романе Достоевского. Режиссер очень приятен и понятен, говорит корректно и четко, по существу, умеет сразу подчинить внимание хора себе. И хор понимает, что от него хотят. Поскольку музыкальный материал мы знаем давно, в репертуаре хора он был всегда, нам нужно было только понять свои технические действия на сцене. Что мы в итоге и сделали без помарок».

Кстати, Санкт-Петербургский хор несколько лет назад выступал в концертном зале Пицундского храма.

Режиссер «Игрока» Антон Киселюс отметил, что участие в фестивале – это вдохновляющий творческий опыт.

«Если публика 24 года подряд собирается на Достоевского, а у нас спектакль по его роману, то участие в фестивале вполне закономерно. Формат сотрудничества интересный – театр из Абхазии и хор из Санкт-Петербурга», – отметил Киселюс.

Напутствуя актеров и солистов хора перед показом спектакля, режиссер обозначил главную задачу – подарить людям счастье.

«Сегодня мы исполняем «Реквием», а это месса Моцарта. И театр в своем идеальном, лучшем проявлении – это богослужение. Мы говорим в спектакле о спасении человека через мучения, переживания, через его падение. И эта высокая мысль всего творчества Достоевского. Этот спектакль не про смерть, а про надежду. И музыка Моцарта – это красота, которая несет счастье, – сказал Антон Киселюс. – Задача на спектакль сегодня одна – подарить людям счастье. У нас его много – с нами текст Достоевского и музыка Моцарта. Люди пришли, как это ни странно в 2020 году, смотреть Достоевского и слушать Моцарта – это прекрасно! И на этом мы должны со зрителями соединиться. Да будет так, и да будет это сегодняшней мессой – мессой игры. С Богом!».

В знак благодарности за подаренное счастье от увиденного спектакля в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского звучали продолжительные овации и крики «Браво!» артистам из Абхазии.

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба посвятил успех театра любимой Абхазии и выразил благодарность организаторам фестиваля за возможность показать театральное искусство республики за рубежом.

«Мы посвящаем этот успех любимой Абхазии. Мы были бы никто и ничто без нашей страны. И мы счастливы, что можем служить ей таким образом. И, конечно, спасибо России за поддержку, за гастроли, за величайшую культуру, и за многое другое», – сказал Хинтба.

XXIV Международный театральный фестиваль Ф.М.Достоевского проходит с 6 по 13 ноября в городах Великий Новгород и Старая Русса.