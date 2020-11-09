РЕШЕНИЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ВИНОВНЫЙ В ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

Руслан Каджая, по версии предварительного следствия, подозревается виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, в состоянии алкогольного опьянения, на участке шоссейной дороги «Псоу-Ингур» в селе Кындыг Очамчырского района, имевшего место 05 ноября 2020 года, в результате которого погибло четверо граждан.

Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба удовлетворил ходатайство следственного управления МВД Республики Абхазия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Каджая.

Действия Руслана Каджая квалифицированы по части 6 статьи 263 (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Республики Абхазия.

Руслан Каджая в судебном заседании раскаивался в содеянном, просил прощения перед родственниками умерших, и вопреки позиции его защитника, просившего суд избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, настаивал на своем содержании под стражей.

Суд определил Руслану Каджая меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, то есть до 05 января 2021 года.

Руслан Каджая считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.