ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 71 ЧЕЛОВЕКА

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 127 человек, у 107 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 4 человека.

Сухум. 7 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 456 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 71 из них.

В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В инфекционной больнице скончалась пациентка, 1954 года рождения. Она была доставлена в медучреждение 4 ноября, в крайне тяжелом состоянии, с диагнозом коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Также у нее был правосторонний гемипарез, после перенесенного ишемического инсульта. Несмотря на проводимую терапию пациентка скончалась 7 ноября.

В мобильном многопрофильном госпитале развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 46 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4720 человек. 51 летальный случай. Выздоровели 2831.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.