8 НОЯБРЯ В СУХУМЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ
Новости Суббота, 07 ноября 2020 20:49
Сухум. 7 ноября 2020. Абхазия-Информ. МУП г. Сухум «Водоканал» сообщает: 8 ноября, в связи с прорывом водопровода на ул. Лакоба-Джонуа, с 00 до 21:00 будет прекращена подача питьевой воды во всем городе Сухум, а именно: – на Новом районе, Старом поселке, в районах Колоса, вокзала, ВИЭМа, центральной и нагорной части города, на рынке, Маяке, Турбазе, в Синопе и Келасуре.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.