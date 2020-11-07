8 НОЯБРЯ В СУХУМЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Сухум. 7 ноября 2020. Абхазия-Информ. МУП г. Сухум «Водоканал» сообщает: 8 ноября​, в связи с прорывом водопровода на ул. Лакоба-Джонуа, с 00 до 21:00 будет прекращена подача питьевой воды во всем городе Сухум, а именно: – на Новом районе, Старом поселке, в районах Колоса, вокзала, ВИЭ­Ма, центральной и наг­орной части города, на рынке, Маяке, Турбазе, в Синопе и Келасуре.

​МУП «Водоканал» приносит свои извине­ния за предоставленн­ые​ неудобства.