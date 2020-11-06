ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 50 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ
Новости Пятница, 06 ноября 2020 19:01
Сухум. 6 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 298 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 123 человека, у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 8 человек.
В Гудаутском госпитале скончался пациент, 1930 года рождения. Он был доставлен в больницу 23 октября в тяжёлом состоянии. У него была диагностирована коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер ночью 5 ноября.
5 ноября в Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 1930 года рождения, с диагнозом Covid-19 тяжёлой формы и двусторонней полисегментарной пневмонией. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания. Несмотря на оказанную медицинскую помощь пациент скончался.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья троих человек тяжёлое.
В мобильном многопрофильном госпитале развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 48 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончалась пациентка 1955 года рождения, с диагнозом новая коронавирусная инфекция, крайне тяжёлое течение, и осложнениями основного заболевания, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина получила необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, умерла утром 6 ноября.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4649 человек. 50 летальных случаев. Выздоровели 2500.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.