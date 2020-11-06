ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 50 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

Сухум. 6 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 298 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 123 человека, у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 8 человек.

В Гудаутском госпитале скончался пациент, 1930 года рождения. Он был доставлен в больницу 23 октября в тяжёлом состоянии. У него была диагностирована коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер ночью 5 ноября.

5 ноября в Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 1930 года рождения, с диагнозом Covid-19 тяжёлой формы и двусторонней полисегментарной пневмонией. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания. Несмотря на оказанную медицинскую помощь пациент скончался.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья троих человек тяжёлое.

В мобильном многопрофильном госпитале развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 48 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

В мобильном госпитале скончалась пациентка 1955 года рождения, с диагнозом новая коронавирусная инфекция, крайне тяжёлое течение, и осложнениями основного заболевания, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина получила необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, умерла утром 6 ноября.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4649 человек. 50 летальных случаев. Выздоровели 2500.