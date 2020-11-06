 

В мире

В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020

В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

АФИНЫ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Греции вводят всеобщий карантин с 7 по 30 ноября в…
ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ
октября 28 2020
ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
октября 27 2020
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Новости Пятница, 06 ноября 2020 17:27
Оцените материал
(0 голосов)
ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Сухум. 6 ноября 2020. Абхазия-Информ. Спикер Парламента – Народного Собрания Валерий Кварчия поздравил коллектив АГТРК с днем создания абхазского телевидения. В поздравлении говорится: 

Уважаемая Ирина Шотовна!

Уважаемые сотрудники Абхазской государственной телерадиокомпании!

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас с Днем основания Абхазского телевидения.

Первый выход в эфир программы Абхазского телевидения, который состоялся 6 ноября 1978 года, стал знаковым событием в истории Республики Абхазия.

Ваша работа настолько важна сегодня для Республики, для каждого жителя, что ее значимость трудно переоценить.

Благодарим вас за самоотверженный труд, патриотизм и следование лучшим профессиональным традициям.

Желаем всем работникам, ветеранам АГТРК крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 06 ноября 2020 17:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН»: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.