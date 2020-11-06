ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Новости Пятница, 06 ноября 2020 17:27
Сухум. 6 ноября 2020. Абхазия-Информ. Спикер Парламента – Народного Собрания Валерий Кварчия поздравил коллектив АГТРК с днем создания абхазского телевидения. В поздравлении говорится:
Уважаемая Ирина Шотовна!
Уважаемые сотрудники Абхазской государственной телерадиокомпании!
От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас с Днем основания Абхазского телевидения.
Первый выход в эфир программы Абхазского телевидения, который состоялся 6 ноября 1978 года, стал знаковым событием в истории Республики Абхазия.
Ваша работа настолько важна сегодня для Республики, для каждого жителя, что ее значимость трудно переоценить.
Благодарим вас за самоотверженный труд, патриотизм и следование лучшим профессиональным традициям.