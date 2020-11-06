ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Сухум. 6 ноября 2020. Абхазия-Информ. Спикер Парламента – Народного Собрания Валерий Кварчия поздравил коллектив АГТРК с днем создания абхазского телевидения. В поздравлении говорится:

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас с Днем основания Абхазского телевидения.

Первый выход в эфир программы Абхазского телевидения, который состоялся 6 ноября 1978 года, стал знаковым событием в истории Республики Абхазия.

Ваша работа настолько важна сегодня для Республики, для каждого жителя, что ее значимость трудно переоценить.

Благодарим вас за самоотверженный труд, патриотизм и следование лучшим профессиональным традициям.