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Абхазия Информ

«МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН»: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Новости Пятница, 06 ноября 2020 16:30
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«МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН»: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Сухум. 6 ноября 2020. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе пресекаются правонарушения, связанные с перемещением сельхозпродукции из Республики Абхазия.

С середины сентября (начала сельскохозяйственного сезона) 2020 года ввезено порядка 1000 тонн сельскохозяйственной продукции: мандаринов, фейхоа, хурмы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на то, что агросезон открыт недавно, должностные лица таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни фиксируют большое количество нарушений, связанных с перемещением сельхозпродукции из Абхазии. В основном это несоблюдение запретов и ограничений, не предоставление разрешительных документов на перевозимую продукцию физическими лицами. Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю. При ввозе такой продукции обязательно наличие фитосанитарного сертификата.

Напомним, что ограничение по ввозу в страны ЕАЭС физическими лицами товаров для личного пользования наземными и водными видами транспорта составляет сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес 25 кг. Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования касаются ввоза товаров автомобильным и железнодорожным, морским и речным видами транспорта, а также в пешем порядке. В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

Некоторые недобросовестные граждане пытаются провезти сельхозпродукцию, в основном на личных автомобилях с нарушением правил таможенного законодательства. Так, только за один день таможенники выявили три транспортных средства, в которых граждане пытались незаконно переместить крупные партии цитрусовых. В ходе таможенного осмотра машин было выявлено, что в салоне одной иномарки находилось 38 сеток с мандаринами весом более 731 кг, в другой – 44 сетки с мандаринами весом более 788 кг, а в салоне третьей машины были обнаружены 46 сеток весом 825 кг. Всего в трех машинах пытались переместить более 2 340 кг мандаринов. Каких-либо товаросопроводительных, коммерческих или разрешительных документов на данные партии товаров у граждан не было.

Как пояснили владельцы груза, они приобрели мандарины в Абхазии для личного употребления и в подарок друзьям и родственникам, находящимся в России. 

Принимая во внимание количественные и качественные характеристики перемещаемого товара, он не может быть признан товаром для личного пользования и подлежит декларированию по установленной таможенным законодательством Евразийского экономического союза форме.

В отношении граждан возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и ограничений). Всего с начала «мандаринового сезона» в текущем году возбуждено 30 дел об административных правонарушениях. Пресечен незаконный ввоз из Абхазии более 5000 кг цитрусовых.

Об этом сообщает сайт сочинской таможни.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 06 ноября 2020 16:32

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