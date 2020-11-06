ЗАДЕРЖАН ВИНОВНИК ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Двигаясь со стороны г. Гал по направлению г. Сухум водитель а/м «Mercedes-Benz» Каджая Руслан Заурович 1986 г.р., на 141-м километре трассы Псоу-Ингур в районе села Кындыг, не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со встречно следующим автомобилем ВАЗ-2107.

5 ноября 2020 года, примерно в 18:45 часов, в Очамчырском районе имело место дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП водитель а/м ВАЗ-2107 Сангулия Г. В. 1957 г.р. и три женщины, следовавшие в машине в качестве пассажиров, Чиковани И. Ш. 1971, Бигвава Р. М. 1974 и Сангулия Н. И. 1952 г.р. – все жители с. Гуп Очамчырского района, от полученных травм скончались на месте.

Каджая Р. З. доставлен в медучреждение, по результатам медицинского свидетельствования у последнего установлен факт алкогольного опьянения.

Следственной группой ОВД Очамчырского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 263 УК РА (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) в отношении Каджая Р. З. возбуждено уголовное дело. Гражданин Каджая задержан.

Об этом сообщает сайт МВД РА.