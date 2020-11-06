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Абхазия Информ

ПОЖАР НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ ЛОКАЛИЗОВАН

Новости Пятница, 06 ноября 2020 13:06
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ПОЖАР НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ ЛОКАЛИЗОВАН

Сухум. 6 ноября 2020. Абхазия-Информ. Пожарным МЧС Абхазии удалось локализовать пожар на Сухумском центральном рынке.

По информации на сайте МЧС РА, сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в 22:20. На место ЧП выехало три пожарных расчета.

Несмотря на то, что объект был расположен в глубине рынка, пожарным удалось в течение кратчайшего времени подобраться к нему и ликвидировать пожар. Никто не пострадал.

Возгорание заметил сторож рынка, который немедленно сообщил о ЧП в МЧС. Благодаря быстрому реагированию сторожа и оперативным действиям пожарных, огонь удалось быстро потушить. Иначе, была вероятность распространения огня на стоящие рядом торговые объекты и основное здание центрального рынка столицы.

По словам хозяина торговой точки, он торговал овощами и фруктами.

На месте происшествия побывал министр ЧС РА Лев Квициния.

Крупный пожар на рынке был в январе 2011 года.

Сухумский рынок самый большой в Абхазии торговый центр, где сосредоточены не только сельско-хозяйственная продукция, но и различные торговые точки продовольственных и промышленных товаров.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 06 ноября 2020 13:13

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