ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Новости Четверг, 05 ноября 2020 21:21
Сухум. 5 ноября 2020. Абхазия-Информ. Четыре человека погибли в результате ДТП произошедшего в районе села Кындыг Очамчырского района. Авария произошла на республиканской автотрассе около семи часов вечера.
Столкнулись два легковых автомобиля, Мерседес и ВАЗ-2107. По предварительным данным, погибшие были пассажирами ВАЗ, среди них три женщины и мужчина.
Водитель Мерседеса с травмами был отправлен в медучреждение.
Об этом сообщает МЧС Абхазии.
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