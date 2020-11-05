ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Сухум. 5 ноября 2020. Абхазия-Информ. Четыре человека погибли в результате ДТП произошедшего в районе села Кындыг Очамчырского района. Авария произошла на республиканской автотрассе около семи часов вечера.

Столкнулись два легковых автомобиля, Мерседес и ВАЗ-2107. По предварительным данным, погибшие были пассажирами ВАЗ, среди них три женщины и мужчина.

Водитель Мерседеса с травмами был отправлен в медучреждение.

Об этом сообщает МЧС Абхазии.