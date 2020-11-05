 

В мире

В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020

В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

АФИНЫ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Греции вводят всеобщий карантин с 7 по 30 ноября в…
ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ
октября 28 2020
ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
октября 27 2020
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 4500 ЧЕЛОВЕК

Новости Четверг, 05 ноября 2020 20:34
Оцените материал
(0 голосов)
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 4500 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 5 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 356 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 76 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 118 человек, у 100 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 8 человек.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья троих человек тяжёлое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 58 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4581 человек. 47 летальных случаев. Выздоровели 2490.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 05 ноября 2020 20:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БОРИСА АЧБА ПЕРЕДАНО В СУД
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.