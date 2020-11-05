ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 4500 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 5 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 356 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 76 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 118 человек, у 100 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 8 человек.