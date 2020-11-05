ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 4500 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 5 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 356 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 76 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 118 человек, у 100 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 8 человек.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья троих человек тяжёлое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 58 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4581 человек. 47 летальных случаев. Выздоровели 2490.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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