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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БОРИСА АЧБА ПЕРЕДАНО В СУД

Новости Четверг, 05 ноября 2020 20:02
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БОРИСА АЧБА ПЕРЕДАНО В СУД

Сухум. 5 ноября 2020. Абхазия-Информ. В Сухумский городской суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении экс-генерального директора РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба.

По версии следствия Ачба Б.Х., являясь генеральным директором РУП «Абхазавтодор», используя свое служебное положение и доверительные отношения с главой государства, имея умысел на хищение чужого имущества – бюджетных средств в особо крупном размере, путем обмана, 27 февраля 2017 года составил письмо на имя Хаджимба Р.Д., в котором отразил несоответствующие действительности сведения, а именно, то что, в связи с погодными условиями, паводками в октябре-ноябре 2016 года и снегопадами в январе-феврале 2017 года, автомобильные и железнодорожные мостовые переходы на реках Аапста и Хыпста находятся под угрозой разрушения, в связи с чем из президентского Фонда получил денежные средства в размере 19 471 162 рублей, которые впоследствии похитил путем составления заведомо ложных документов, якобы свидетельствующих о выполнении работ, заключив контракт с ООО «Юг Строй Комплект», учредителем которого является вымышленное лицо.

Действия Бориса Ачба предварительным следствием квалифицированы по части 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В отношении Бориса Ачба избрана мера пресечении в виде домашнего ареста в связи с установленными у него медицинскими противопоказаниями для содержания под стражей.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем генерального прокурора – военным прокурором Республики Абхазия Русланом Тарба.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в течение 14 дней должно быть назначено судебное заседание.

Борис Ачба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 05 ноября 2020 20:33

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