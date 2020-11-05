БАДРА ГУНБА: ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ В АБХАЗИИ НЕ НОСЯТ ЭТНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

В ходе беседы обсуждалась повестка намеченного на ближайшие дни заседания Комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия.

Сухум. 5 ноября 2020. Абхазия-Информ. Состоялась встреча вице-президента Абхазии Бадры Гунба с Послом Российской Федерации в Абхазии Алексеем Двиняниным. Во встрече принял участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Бадра Гунба проинформировал посла о результатах деятельности Комиссии. Он отметил, что за время ее работы, в период с 2010 года, было рассмотрено 369 заявлений. Из них 66 заявлений удовлетворены, 32 из которых – в судебном и досудебном порядке.

Компенсировано и предоставлено иное жилье 34 гражданам, 60 заявителям рекомендовано обратиться в суд, 44 заявления признаны необоснованными. Требования, указанные в 183 заявлениях находятся вне компетенции Комиссии, в том числе 70 обращений о выделении жилья из государственного фонда, или же улучшения жилищных условий.

В 113 случаях, споры являются внутрисемейными, заявители не являются довоенными собственниками жилья. Сюда же входят и 43 заявления от лиц грузинской национальности, покинувших Абхазию после войны, позиционирующими себя беженцами, либо от лиц, принимавших участие в военных действиях против Абхазской государственности в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг.

Касаясь заявлений лиц грузинской национальности, а тем более тех, кто участвовал в войне, вице-президент Абхазии отметил, что они не будут рассматриваться Комиссией.

«Для нас данная позиция принципиальная», – подчеркнул Бадра Гунба.

Вице-президент также выразил свое несогласие с утверждениями ряда российских СМИ, о том, что в Абхазии массово нарушаются имущественные права этнических русских.

Бадра Гунба подчеркнул, что жилищные споры не носят этнический характер.

«Я, как вице-президент руковожу также Комиссией по гражданству. Могу уверенно сказать, что за время работы этой Комиссии из всех кто подал заявление и приняты в гражданство Республики Абхазия, более 50% этнические русские», – сказал вице-президент.

Он также напомнил, что из 153 школ Абхазии , 55 русские, еще в 16 школах открыты русские секторы. На территории Абхазии осуществляют свою деятельность более десяти русских общественных организаций, которые активно участвуют в строительстве абхазского государства, развитии гражданского общества.

Как отметил вице-президент, телевизионные передачи и публикации в СМИ, о якобы имеющем место ущемлении имущественных прав по этническому признаку, носят обобщающий характер и зачастую не являются объективными (якобы сотни и тысячи заявлений).

Посол Российской Федерации Алексей Двинянин поблагодарил руководство Абхазии за возобновление работы Комиссии и выразил готовность продолжить конструктивное участие в ее деятельности.