МИНИСТР ТУРИЗМА ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ КУРОРТА ПИЦУНДА С 53-ЛЕТИЕМ
Сухум. 5 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, поздравил коллектив курорта Пицунда с 53-летием.
В поздравлении говорится:
Уважаемые Пицундцы!
Примите самые искренние поздравления по случаю празднования 53-й годовщины со дня открытия курорта Пицунда.
Курорт Пицунда – это первый в своём роде образцовый курорт Советского союза. Открытие курорта состоялось 5 ноября 1967 года. Пицунда почти сразу превратилась в один из самых популярных элитных курортов бывшего союза.
Говоря о становлении курорта, нельзя не отметить неоценимый вклад общественных и государственных деятелей как Тамара Ивановна Гицба и Энвер Эрастович Капба, которые были первыми руководителями курорта «Пицунда», которые до сих пор являются примером высокого профессионализма и порядочности.
Курорт «Пицунда» стал местом проведения официальных международных встреч, научных симпозиумов и конгрессов, излюбленным уголком для многих знаменитых писателей, художников, режиссёров и актёров.
Мы глубоко признательны ветеранам строительства курорта за проявленный трудовой героизм и преданность делу, имевшему общенациональное значение.
В этот праздничный день от всей души желаю коллективу курорта крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов на благо нашей страны!
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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