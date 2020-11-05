МИНИСТР ТУРИЗМА ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ КУРОРТА ПИЦУНДА С 53-ЛЕТИЕМ

Примите самые искренние поздравления по случаю празднования 53-й годовщины со дня открытия курорта Пицунда.

Курорт Пицунда – это первый в своём роде образцовый курорт Советского союза. Открытие курорта состоялось 5 ноября 1967 года. Пицунда почти сразу превратилась в один из самых популярных элитных курортов бывшего союза.

Говоря о становлении курорта, нельзя не отметить неоценимый вклад общественных и государственных деятелей как Тамара Ивановна Гицба и Энвер Эрастович Капба, которые были первыми руководителями курорта «Пицунда», которые до сих пор являются примером высокого профессионализма и порядочности.

Курорт «Пицунда» стал местом проведения официальных международных встреч, научных симпозиумов и конгрессов, излюбленным уголком для многих знаменитых писателей, художников, режиссёров и актёров.

Мы глубоко признательны ветеранам строительства курорта за проявленный трудовой героизм и преданность делу, имевшему общенациональное значение.

В этот праздничный день от всей души желаю коллективу курорта крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов на благо нашей страны!

Об этом сообщает пресс-служба министерства.