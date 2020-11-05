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Абхазия Информ

ЭКСПЕРТ: ЗАБОЛЕВШИЙ COVID-19 ОСТАЕТСЯ ЗАРАЗНЫМ 10-20 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ

Новости Четверг, 05 ноября 2020 15:25
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ЭКСПЕРТ: ЗАБОЛЕВШИЙ COVID-19 ОСТАЕТСЯ ЗАРАЗНЫМ 10-20 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Заболевший коронавирусной инфекцией остается заразным в течение 10-20 дней после появления симптомов в зависимости от тяжести течения заболевания. В редких случаях этот срок достигает двух месяцев, заявил в четверг главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть до 20 дней», – сказал он на консилиуме с участием ведущих экспертов Минздрава.

«В редких случаях положительный результат анализа может выявляться довольно долго, то есть на протяжении иногда до двух месяцев», – отметил специалист. При этом он оговорился, что это «не значит, что в данном случае человек является инфекционно опасным».

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 712 858 случая заражения, выздоровел 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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