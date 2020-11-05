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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МЧС АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО II МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМ КОНГРЕССЕ

Новости Четверг, 05 ноября 2020 15:10
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СОТРУДНИКИ МЧС АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО II МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМ КОНГРЕССЕ

Сухум. 5 ноября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники надзорной деятельности МЧС Абхазии приняли участие во II международном пожарно-спасательном конгрессе, организованном МЧС России и прошедшем в формате видеоконференции.

Конгресс, в котором принимало участие руководство российского МЧС, предоставил возможность обсудить тенденции нормативно-правового регулирования в области пожарного надзора, актуальные проблемы проведения пожарно-спасательных работ, а также перспективы внедрения программ, обеспечивающих комплексную безопасность крупных мегаполисов.

Формат видеоконференции был выбран не случайно. В связи с продолжающейся пандемией короновирусной инфекции проведение международных мероприятий в очном режиме представляется затруднительным, однако потребность в обмене накопленным опытом в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций остается весьма актуальной.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 05 ноября 2020 15:12

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