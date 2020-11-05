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Абхазия Информ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ РАЗРАБОТАЛО МЕТОДОЛОГИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Новости Четверг, 05 ноября 2020 14:53
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЦЫ РАЗРАБОТАЛО МЕТОДОЛОГИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Сухум. 5 ноября 2020. Абхазия-Информ. На встрече главы Администрации Сухума Беслана Эшба и начальника Управления образования столицы Астанды Таркил обсуждалась разработанная Управлением методология по организации образовательного процесса в период ограничительных мер.

Астанда Таркил отметила, что учителя и работники дошкольных учреждений работают над тем, как продолжить учебный процесс после карантина или в случае его продления. Они предлагают ввести шестидневный образовательный процесс.

«Мы предлагаем, чтобы в понедельник, вторник и среду в школу ходили ученики старшего звена. Затем они два дня будут заниматься дома онлайн. С четверга по субботу в школу будут ходить ученики младших классов. На сегодняшний день материально-техническая база не позволяет на уровне проводить онлайн-уроки, но мы уже их проводим. Правда, мы выбрали разные пути. Есть категория педагогов, которые уже проводят уроки по Zoom, есть кто проводит по ватсапу», – сообщила Астанда Таркил.

В этом учебном году в сухумских школах на медали претендуют 21 учащихся, они занимаются с учителями онлайн по Zoom. Есть школьники, которые также принимают участие в онлайн-уроках.

В целом, по информации Астанды Таркил, около 40% учащихся занимаются в данное время дистанционно.   Как отметила начальник Управления, если гуманитарные предметы возможно перевести на т. н. гибридные онлайн-уроки, но точные науки должны объясняться в классе.

«Чтобы дети не остались без выпускного класса, без экзаменов, мы решили на практике поработать с нашими медалистами, что хорошо получилось. Учителя стали втягиваться в то, что категорично не воспринимали. Единственный момент, есть предметы, которые невозможно преподавать по Zoom, например: математика, физика, химия т.д., а гуманитарные предметы можно перевести на онлайн-уроки. Исходя из этого, часть уроков мы прорабатываем в школе, часть в домашних условиях с преподавателем», – отметила Астанда Таркил.

Беслан Эшба поблагодарил Управление образования и всех учителей сухумских школ за проделанную работу по разработке методологии  обучения школьников в карантинный период. Он отметил, что выработанная методика дает возможность уменьшить время нахождения учеников в школе, при этом минимально пострадает продуктивность образовательного процесса.

«Для нас важнее всего здоровье детей. Вы провели большую работу, практически выработали новую методологию обучения детей в школах. Думаю, что наше правительство рассмотрит ее в ближайшее время, так как у нас ограничительные меры заканчиваются в конце ноября. У нас будет возможность попытаться адаптировать эту систему до конца года», – сказал Беслан Эшба.

Методику образовательного процесса в период ограничительных мер представили в Министерство просвещения.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 05 ноября 2020 14:56

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