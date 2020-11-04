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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 79 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 04 ноября 2020 21:28
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 79 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 4 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 402 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 79 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 121 человек, у 103 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 10 человек.

В  Гудаустком госпитале скончался пациент, 1932 года рождения. У него был подтвержден диагноз короновирусная инфекция, а также  двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на все проводимые мероприятия, 3 ноября  пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были  сопутствующее соматические заболевания.    

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного человека тяжёлое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 61 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.  Состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек. 

В мобильном госпитале скончалась пациентка, 1936 года рождения, с коронавирусной  инфекцией тяжёлой формы, и внебольничной  двусторонней полисегментарной пневмонией. У женщины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания. Пациентка получала необходимое лечение в полном объеме, но несмотря на это, 2 ноября женщина умерла от  сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4505 человек. 47 летальных случаев. Выздоровели 2440. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 04 ноября 2020 21:35

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