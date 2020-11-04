ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ФАО ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ В РЕИНТРОДУКЦИИ ЭНДЕМИЧНОГО САМШИТА В АБХАЗИИ

Сухум. 4 ноября 2020. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная ООН (ФАО) совместно с ЕС, в рамках Программы европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD III), открыла питомника самшита в Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции АБНИЛОС, в Очамчырском районе.

ЕС и ФАО начали оказывать поддержку в выращивании саженцев самшита с 2019 года, с целью сохранить и восстановить эндемичный вид, колхидский самшит (Buxus colchica), находящийся под угрозой исчезновения после вторжения в Абхазию самшитовой огневки в 2012 году.

Партнером ФАО выступила местная общественная организация «Апсабара», которая занималась сбором семян и мониторингом наличия самшитовой огневки: «Мы собрали и подготовили 2300 черенков и 80 тыс. семян самшита (Buxus colchica). Кроме того, мы отвечаем за наблюдение за самшитовой огневкой посредством ежемесячного мониторинга 39 точек по всей территории Абхазии», – сказала руководитель «Апсабара» Астанда Джения.

«Уже посажено 2000 саженцев Самшита колхидского. Кроме того, мы завершили ремонт складского помещения для хранения семян и установили систему капельного орошения», – пояснил директор АБНИЛОС Виталий Лейба.

Появление этого питомника стало возможным благодаря вовлеченности Европейского Союза через агентство ООН, специализирующееся на вопросах продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) и активного участия местных заинтересованных сторон в спасении самшита (Buxus colchica).

В апреле 2021 года, после завершения обучения сотрудников питомника экспертами ФАО, объект будет передан Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции.

«Мы считаем, что технические тренинги и организация сотрудничества между международными и местными экспертами в области лесного хозяйства будут оказывать значимую поддержку со стороны ФАО в борьбе с вредителями», – Михаил Кирия, национальный эксперт ФАО по защите лесов.

За последнее десятилетие проникновение и распространение инвазивных вредителей оказало существенное влияние на сельскохозяйственный сектор в Абхазии. Начиная с 2018 года, при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС) ФАО оказывает техническую поддержку усилиям, предпринимаемым партнерскими организациями и фермерами Абхазии по улучшению борьбы с основными вредителями - коричневым мраморным клопом, красным пальмовым долгоносиком, белой бабочкой и самшитовой огневкой.

Для получения более подробной информации можно связаться с офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по адресу: Сухум проспект Мира, 21. e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.