СТАРТОВАЛ ФОТОКОНКУРС «АБХАЗИЯ В ФОКУСЕ. ИЗ 20-ГО В 21-Й»

Сухум. 4 ноября 2020. Абхазия-Информ. С 1 ноября 2020 года по 15 марта 2021 года в Абхазии будет проходить II фотоконкурс «Абхазия в фокусе. Из 20-го в 21-й». Организаторы конкурса обращают основное внимание на жанр фотожурналистики, в рамках которого участникам предложены следующие категории (номинации): «новости», «повседневная жизнь», «окружающая среда», «портрет современника» и «мобильная фотография» (включает в себя вышеназванные категории). Фотографии будут регулярно публиковаться на обозрение подписчиков на страницах фотоконкурса в Instagram, facebook, vk и др.

Требования к присылаемым работам опубликованы на главной странице конкурса в фэйсбук: https://www.facebook.com/Abfocus2/

Каждый месяц жюри будет подводить предварительные итоги с именами конкурсантов – лидеров рейтинга по баллам.

В мае 2021 года состоится выставка лучших работ I и II конкурсов «Абхазия в фокусе», там же будут объявлены победители конкурса и главный победитель – обладатель Гран-при.

Наградой для победителей станут дипломы и памятные призы с символикой конкурса. Проведение выставки пройдет при финансовой поддержке благотворительного фода «Амшра».

В состав жюри фотоконкурса входят профессионалы в области фотографии и смежных областей искусства: Павел Волков (Россия), Тьерри Кергроак (Франция), Виталий Джения, Инар Нармания, Асида Ахуба и Амина Джонуа (Абхазия).

Фотоработы конкурсантов принимаются на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Организаторы конкурса просят поддержать участников и следить за развитием событий подписавшись на их страницу.

Об этом сообщает оргкомитет фотопроекта «Абхазия в фокусе».