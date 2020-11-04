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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Новости Среда, 04 ноября 2020 12:07
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 4 ноября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил  Владимира Путина с государственным праздником – Днем народного единства.

В поздравлении говорится:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Поздравляю Вас и весь народ многонациональной России  с Днем народного единства. Несмотря на относительную молодость, этот государственный праздник стал одним из самых почитаемых в России. Он уходит корнями в глубь веков и олицетворяет героическую историю Российского государства.  В начале XVII  века единство людей разных сословий, национальностей, объединившихся в народное ополчение, позволило освободить  Москву от польских интервентов.  Этот исторический подвиг и в наше время служит основой уверенного развития Российского государства. 

Для Республики Абхазия укрепление и развитие  традиционно дружеских связей с Великой Россией является первостепенной задачей.  Наш народ  благодарен народу и руководству Российской Федерации за обеспечение мира на нашей земле, всестороннюю помощь и поддержку. 

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, дальнейших успехов в  деле служения  Отечеству, а россиянам мира, благополучия и процветания.

С уважением,

Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 04 ноября 2020 12:19

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