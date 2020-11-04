ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Поздравляю Вас и весь народ многонациональной России с Днем народного единства. Несмотря на относительную молодость, этот государственный праздник стал одним из самых почитаемых в России. Он уходит корнями в глубь веков и олицетворяет героическую историю Российского государства. В начале XVII века единство людей разных сословий, национальностей, объединившихся в народное ополчение, позволило освободить Москву от польских интервентов. Этот исторический подвиг и в наше время служит основой уверенного развития Российского государства.

Для Республики Абхазия укрепление и развитие традиционно дружеских связей с Великой Россией является первостепенной задачей. Наш народ благодарен народу и руководству Российской Федерации за обеспечение мира на нашей земле, всестороннюю помощь и поддержку.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, дальнейших успехов в деле служения Отечеству, а россиянам мира, благополучия и процветания.

С уважением,

Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия