 

В мире

ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ
октября 28 2020

ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ

В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за принятого закона о практически полном запрете абортов. В Варшаве демонстранты перекрыли основные…
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
октября 27 2020
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020
АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРООН ОКАЗАЛА АБХАЗИИ ПОДДЕРЖКУ В БОРЬБЕ С COVID-19

Новости Среда, 04 ноября 2020 11:45
Оцените материал
(0 голосов)
ПРООН ОКАЗАЛА АБХАЗИИ ПОДДЕРЖКУ В БОРЬБЕ С COVID-19

Сухум. 4 ноября 2020. Апсныпресс. Программа развития Организации Объединенных Наций продолжает регулярные поставки экстренно необходимых материалов для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19 и защиты медицинского персонала Абхазии.

Дизельный генератор мощностью 40 кВт был доставлен для лаборатории Санитарно-эпидемиологической службы  30 октября 2020 года. ПРООН предоставила генератор в рамках проекта «Горизонты», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и направлен на усиление потенциала медицинских учреждений Абхазии в сфере профилактики инфекционных заболеваний и предотвращения их распространения. Генератор поможет обеспечить бесперебойное питание для ПЦР-тестирования в лаборатории СЭС.

В той же партии ПРООН также доставила два аппарата искусственной вентиляции легких Mindray для оказания помощи пациентам, страдающим тяжелыми респираторными инфекциями, в специализированных медицинских учреждениях Абхазии для лечения COVID-19.

В следующей партии, запланированной на 5 ноября 2020 года, ПРООН планирует доставить более 6000 респираторных масок N95 для использования медицинским персоналом при лечении пациентов, инфицированных COVID-19, а также десять инфракрасных термометров. В период пандемии во всем мире наблюдается острая нехватка масок N95.

Стоимость двух последних поставок - седьмой и восьмой по счету из доставленных ПРООН с начала пандемии в марте 2020 года - составляет 48 550 долларов США. Все поставки ПРООН в Абхазию осуществляются с помощью Совместного Координационного Механизма, администрируемого Европейским Союзом и Программой Развития Организации Объединенных Наций.

По состоянию на 4 ноября 2020 года в Абхазии зарегистрировано 4426 случаев заболевания COVID-19, из которых 45 имели летальный исход. В настоящее время 124 инфицированных проходят лечение в Гудаутской больнице, а также 65 пациента лечатся в мобильном госпитале недавно развернутом в Сухуме.

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЦЕНИЛА ДОЛГИ ЛИКВИДИРОВАННОГО МИНКАВКАЗА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.