ПРООН ОКАЗАЛА АБХАЗИИ ПОДДЕРЖКУ В БОРЬБЕ С COVID-19

Дизельный генератор мощностью 40 кВт был доставлен для лаборатории Санитарно-эпидемиологической службы 30 октября 2020 года. ПРООН предоставила генератор в рамках проекта «Горизонты», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и направлен на усиление потенциала медицинских учреждений Абхазии в сфере профилактики инфекционных заболеваний и предотвращения их распространения. Генератор поможет обеспечить бесперебойное питание для ПЦР-тестирования в лаборатории СЭС.

Сухум. 4 ноября 2020. Апсныпресс. Программа развития Организации Объединенных Наций продолжает регулярные поставки экстренно необходимых материалов для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19 и защиты медицинского персонала Абхазии.

В той же партии ПРООН также доставила два аппарата искусственной вентиляции легких Mindray для оказания помощи пациентам, страдающим тяжелыми респираторными инфекциями, в специализированных медицинских учреждениях Абхазии для лечения COVID-19.

В следующей партии, запланированной на 5 ноября 2020 года, ПРООН планирует доставить более 6000 респираторных масок N95 для использования медицинским персоналом при лечении пациентов, инфицированных COVID-19, а также десять инфракрасных термометров. В период пандемии во всем мире наблюдается острая нехватка масок N95.

Стоимость двух последних поставок - седьмой и восьмой по счету из доставленных ПРООН с начала пандемии в марте 2020 года - составляет 48 550 долларов США. Все поставки ПРООН в Абхазию осуществляются с помощью Совместного Координационного Механизма, администрируемого Европейским Союзом и Программой Развития Организации Объединенных Наций.

По состоянию на 4 ноября 2020 года в Абхазии зарегистрировано 4426 случаев заболевания COVID-19, из которых 45 имели летальный исход. В настоящее время 124 инфицированных проходят лечение в Гудаутской больнице, а также 65 пациента лечатся в мобильном госпитале недавно развернутом в Сухуме.