СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЦЕНИЛА ДОЛГИ ЛИКВИДИРОВАННОГО МИНКАВКАЗА

Отмечается, что наибольшая часть этой суммы – 80% – приходится на долги Южной Осетии и Абхазии. «Она подлежит списанию при предоставлении отчетности о выполненных работах, предусмотренных двухсторонними соглашениями о предоставлении финансовой помощи этим республикам», – пояснила аудитор Счетной Светлана Орлова.

Счетная палата также сообщила о просроченной задолженности в 590 млн руб. ФГУ «Южная дирекция реализации программ и проектов», которое находилось в ведении Минкавказа. Отмечается, что с учреждением вовремя не рассчитались поставщики и исполнители работ, сейчас они проходят процедуры банкротства. В результате создаются риски, что «задолженность не будет взыскана в полном объеме и возникнет задолженность, безнадежная к взысканию», отметила Орлова. Она добавила, что эта проблема перейдет к Минэкономразвития, которое после ликвидации Минкавказа несет его функции и полномочия.

Помимо этого, Счетная палата нашла нарушения в формировании ликвидационной бюджетной сметы Минкавказа. Выяснилось, что в ней не было обоснованного расчета плановых сметных показателей на общую сумму 167,6 млн руб. Также обнаружены нарушения при списании имущества Минэкономразвития, ранее находящегося в распоряжении Минкавказа. Теперь есть «риск утраты» 487 единиц движимого имущества на сумму 3 млн руб., так как большая часть средств была списана без согласования и предоставления необходимых документов.

Минкавказа было создано в мае 2014 г. для разработки проектов государственных программ по развитию Северного Кавказа. Ведомство было упразднено указом президента России Владимира Путина от 21 января этого года.

Об этом сообщает сайт https://news.mail.ru/economics/44011567/?frommail=1