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Абхазия Информ

ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОЗ

Новости Вторник, 03 ноября 2020 21:00
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ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОЗ

Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения.

Делегация ВОЗ  прибыла в  Абхазию 2 ноября с 10 дневной  миссией,  в ходе которой она проведет мониторинг медицинских учреждений Абхазии.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной  инфекцией, методы ее диагностики и протоколы лечения больных в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

Представители ВОЗ отметили,  что  они остались довольны  реализацией абхазской стороной ранее предложенных рекомендации. По их словам, все они были выполнены.

Эксперты сообщили министру о планах по мониторингу медицинских учреждений республики, с целью оказания медпомощи ковидпозитивным и общесоматическим пациентам, а также о возможности оказания гуманитарной помощи по обеспечению медикаментами и медизделиями медучреждений Абхазии. 

В завершение встречи,  стороны договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.

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