ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОЗ

Делегация ВОЗ прибыла в Абхазию 2 ноября с 10 дневной миссией, в ходе которой она проведет мониторинг медицинских учреждений Абхазии.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, методы ее диагностики и протоколы лечения больных в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Представители ВОЗ отметили, что они остались довольны реализацией абхазской стороной ранее предложенных рекомендации. По их словам, все они были выполнены.

Эксперты сообщили министру о планах по мониторингу медицинских учреждений республики, с целью оказания медпомощи ковидпозитивным и общесоматическим пациентам, а также о возможности оказания гуманитарной помощи по обеспечению медикаментами и медизделиями медучреждений Абхазии.

В завершение встречи, стороны договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.