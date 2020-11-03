ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОЗ
Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения.
Делегация ВОЗ прибыла в Абхазию 2 ноября с 10 дневной миссией, в ходе которой она проведет мониторинг медицинских учреждений Абхазии.
В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, методы ее диагностики и протоколы лечения больных в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Представители ВОЗ отметили, что они остались довольны реализацией абхазской стороной ранее предложенных рекомендации. По их словам, все они были выполнены.
Эксперты сообщили министру о планах по мониторингу медицинских учреждений республики, с целью оказания медпомощи ковидпозитивным и общесоматическим пациентам, а также о возможности оказания гуманитарной помощи по обеспечению медикаментами и медизделиями медучреждений Абхазии.
В завершение встречи, стороны договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
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