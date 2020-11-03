ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 77 ЧЕЛОВЕК

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 124 человека, у 104 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 17 человек.

Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 502 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 77 из них.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Сухумской инфекционной больнице умерла пациентка 1940 года рождения. У женщины была подтверждена короновирусная инфекция тяжёлой формы, и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на проводимое лечение, женщина скончалась 3 ноября.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 65 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

В Гудаустком госпитале скончался пациент, 60 лет, с коронавирусной инфекцией, и двусторонней полисегментарной пневмонией. Мужчина получал необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, утром 3 ноября он умер от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4426 человек. 45 летальных случаев. Выздоровели 2430.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.