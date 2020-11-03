 

В мире

ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ
октября 28 2020

ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ

В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за принятого закона о практически полном запрете абортов. В Варшаве демонстранты перекрыли основные…
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
октября 27 2020
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020
АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 77 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 03 ноября 2020 21:11
Оцените материал
(0 голосов)
ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 77 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 502 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 77 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 124 человека, у 104 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 17 человек.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Сухумской инфекционной больнице умерла пациентка 1940 года рождения. У женщины была подтверждена короновирусная инфекция тяжёлой формы, и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на проводимое лечение, женщина скончалась 3 ноября.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся  65 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.   Состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек. 

В  Гудаустком госпитале скончался пациент,  60 лет, с коронавирусной  инфекцией, и двусторонней полисегментарной пневмонией. Мужчина получал необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это,  утром 3 ноября он умер от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4426 человек. 45 летальных случаев. Выздоровели 2430. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 03 ноября 2020 21:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА СИЗО МВД РА ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОЗ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.