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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА СИЗО МВД РА

Новости Вторник, 03 ноября 2020 20:16
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА СИЗО МВД РА

Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гулрыпшского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 288 Уголовного кодекса РА (превышение должностных полномочий) в отношении заместителя начальника СИЗО МВД РА майора милиции – Миквабия Дмитрия Гуликовича.

Заместитель начальника СИЗО МВД РА подозревается в том, что  25 октября 2020 года заступив на суточное дежурство и являясь ответственным дежурным,  в нарушении Закона РА «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «Устава службы милиции по охране и конвоированию задержанных и заключенных под стражу лиц», «Правил внутреннего распорядка следственного изолятора МВД РА», в соответствии с которым обвиняемым предоставляется свидание с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов, на основании письменного  разрешения лица или органа  в производстве которых находится уголовное дело.

Примерно в 10  часов 25 октября 2020 года, Миквабия Д.Г. умышленно совершил действия, явно выходящие или  действия  его полномочий, а именно – в отсутствии разрешения суда  и документа удостоверяющего личность предоставил гражданке Сичинава А.Т. суточное свидание с числящимся за  Сухумским районным судом и содержащимся в СИЗО МВД РА Зухба А.А.

26 октября 2020 года в 09:00  часов утра в комнате для свиданий был обнаружен труп последней без признаков насильственной смерти.

В настоящее время приказом министра внутренних дел РА Миквабия Д.Г. отстранен от занимаемой должности.

Об этом сообщает сайт генпрокуратуры РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 03 ноября 2020 20:19

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