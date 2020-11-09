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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СИТУАЦИИ С АИБГОЙ

Новости Понедельник, 09 ноября 2020 14:54
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СИТУАЦИИ С АИБГОЙ

Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в Парламенте прошло закрытое слушание по поводу построенного российской стороной подвесного моста через реку Псоу. Журналистов на встречу не пустили. В тоже время рядопозиционных партий и общественных организаций выступили с заявлением по этому поводу.

«В СМИ появилась информация о том, что в районе выскогорного села Аибга Гагрского района Республики Абхазия через реку Псоу построен подвесной мост, соединяющий Абхазию и Россию. 

Как сообщается, подвесной мостовой переход, строительство которого заняло один месяц, был сооружен совместными усилиями городских властей и депутатского корпуса города Сочи Российской Федерации.

В этой связи требуем от уполномоченных органов Республики Абхазия незамедлительно дать исчерпывающее разъяснение по данному вопросу, а также проинформировать общественность о предпринимаемых мерах по реализации положений Закона Республики Абхазии «О государственной границе» на данном участке государственной границы. 

Не стоит забывать, что медлительность и размытые формулировки создают «благодатную почву» для сил, препятствующих укреплению братских отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией».

Председатель АРУАА Гулия Т.Л.

Председатель РПП «ФНЕА» Барциц А.Ч.

Председатель ПП «Апсны» Габния В.В.

Председатель АНД Ардзинба А.А.

***

Ранее сайт https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/66/160029/ сообщил, что новый пешеходный мост построен в селе Аибга.

"Мостовая переправа соединит жизненно важные объекты социальной инфраструктуры Нижнешиловского сельского округа с одним из самых отдаленных населенных пунктов Сочи.


Три года назад единственную переправу в горном селе Аибга снесло паводком. Чтобы попасть на правый берег, жителям левобережной части , где находится магазин и почта, приходилось преодолевать более 25 километров в одну сторону.

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– Решить этот вопрос с логистикой удалось совместными усилиями городских властей и депутатского корпуса. Мы продолжим уделять внимание развитию инфраструктуры в отдаленных селах Адлерского района, – отметил глава районной администрации Валерий Кокорев.

В решении проблемы жителей села принял участие депутат Городского Собрания Сочи Сергей Шевелев. Строительство подвесного мостового перехода заняло один месяц. За это время на обоих берегах Псоу были установлены опоры, через реку натянуты стальные тросы, на которых закрепили дощатое покрытие. 

Надежного моста, по словам старожилов, здесь не было около двадцати лет. Теперь же путь на правый берег занимает всего четыре километра".

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 09 ноября 2020 15:15

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