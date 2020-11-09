10 НОЯБРЯ ДНЕМ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНО ВОДОСНАБЖЕНИЕ РЯДА РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ
Новости Понедельник, 09 ноября 2020 16:16
Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. МУП г. Сухум «Водоканал» сообщает, что 10 ноября в связи с ремонтными работами на электроподстанции Сухум-2 с 10:00 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии на головных насосных станциях №2 и №4 (Гумиста).
В связи с этим будет приостановлена подача питьевой воды в Новом районе и Старом поселке, А районе Колоса, вокзала, ВИЭМа, в центральной и нагорной части столицы, на рынке и Маяке.
МУП г. Сухум «Водоканал» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.
Последнее от Super User
- ЗАЯВЛЕНИЕ ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СИТУАЦИИ С АИБГОЙ
- БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ТЕСТОВ НА COVID-19 ОКАЗАЛИСЬ ОШИБОЧНЫМИ
- ВЫСТУПЛЕНИЕ РУСДРАМА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
- РЕШЕНИЕМ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ВИНОВНЫЙ В ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ
- ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 71 ЧЕЛОВЕКА