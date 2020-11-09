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Абхазия Информ

10 НОЯБРЯ ДНЕМ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНО ВОДОСНАБЖЕНИЕ РЯДА РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ

Новости Понедельник, 09 ноября 2020 16:16
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Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. МУП г. Сухум «Водоканал» сообщает, что 10 ноября в связи с ремонтными работами на электроподстанции Сухум-2 с 10:00 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии на головных насосных станциях №2 и №4 (Гумиста).

В связи с этим  будет приостановлена подача питьевой воды в Новом районе и Старом поселке, А районе Колоса, вокзала, ВИЭМа, в центральной и нагорной части столицы, на рынке и Маяке.

МУП г. Сухум «Водоканал» приносит свои извинения за предоставленные​ неудобства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 09 ноября 2020 16:19

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