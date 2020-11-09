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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕКОМЕНДОВАЛИ СГБ И МИД РА ВЫЯСНИТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗВЕДЕНИЯ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ПСОУ

Новости Понедельник, 09 ноября 2020 17:12
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕКОМЕНДОВАЛИ СГБ И МИД РА ВЫЯСНИТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗВЕДЕНИЯ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ПСОУ

Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. В рамках рабочего совещания депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия рассмотрели вопросы развития и жизнеобеспечения приграничного высокогорного села Аибга Гагрского района.

В частности, одна из острых тем касалась строительства мостовой переправы через пограничную реку Псоу, которое было осуществлено без согласования с соответствующими органами Республики Абхазия.

Во встрече приняли участие приглашенные Секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Сергей Шамба, представители Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

В ходе обсуждения данной темы парламентарии обратились к представителям Службы государственной безопасности Республики Абхазия с просьбой дать исчерпывающие объяснения по вопросу строительства подвесного моста в селе Аибга, соединившего берега Республики Абхазия и Российской Федерации.

В связи с этим Парламент рекомендовал руководству Пограничного отряда СГБ Республики Абхазия обратиться к российским коллегам для выяснения обстоятельств возведения моста через реку Псоу на несогласованной территории, с особым, установленным Межгосударственной комиссией по делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией режимом, не допускающим односторонних действий.

Также Министерству иностранных дел Республики Абхазия было предложено отреагировать на факт осуществления деятельности депутатом Городского Собрания Сочи Сергеем Шевелевым на территории села Аибга Гагрского района Республики Абхазия, и его заявления, прозвучавшие в СМИ, где он говорит о принадлежности Российской Федерации вышеназванной территории.

Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия считают, что Межгосударственной комиссии по делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией необходимо обсудить имеющиеся проблемы.

Депутаты Парламента Республики Абхазия надеются, что вопрос села Аибга Гагрского района Республики Абхазия будет предметом обсуждения на предстоящей встрече Президента Республики Абхазия Аслана Бжания и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 09 ноября 2020 17:14

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