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Абхазия Информ

АХРА АВИДЗБА УШЕЛ В ОТСТАВКУ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Новости Понедельник, 09 ноября 2020 17:30
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АХРА АВИДЗБА УШЕЛ В ОТСТАВКУ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. Ахра Авидзба подал в отставку с поста помощника президента Абхазии.

В заявлении поданном на имя главы государства говорится:

Уважаемый Аслан Георгиевич!

В связи с утратой веры в наше общее дело и дальнейшей нецелесообразности моей работы в политической команде, противоречащей своим декларативным заявлениям и в реальности не предпринимающей необходимых действий для достижения целей по повышению благополучияя нашего народа и развитию государства, прошу уволить меня с должности помощника президента Республики Абхазия по собственному желанию

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Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 09 ноября 2020 17:41

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