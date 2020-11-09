АХРА АВИДЗБА УШЕЛ В ОТСТАВКУ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. Ахра Авидзба подал в отставку с поста помощника президента Абхазии.
В заявлении поданном на имя главы государства говорится:
Уважаемый Аслан Георгиевич!
В связи с утратой веры в наше общее дело и дальнейшей нецелесообразности моей работы в политической команде, противоречащей своим декларативным заявлениям и в реальности не предпринимающей необходимых действий для достижения целей по повышению благополучияя нашего народа и развитию государства, прошу уволить меня с должности помощника президента Республики Абхазия по собственному желанию
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