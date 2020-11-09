БАДРА ГУНБА: ГРАЖДАНКА ДВОРЕЦКАЯ УТРАТИЛА ПРАВО НА ЖИЛЬЕ

Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия, под председательством вице-президента Бадры Гунба. В соответствии с указом А. Бжания комиссия начала работу новом составе, с участием посла России в Абхазии Алексея Двинянина, руководителей и представителей Минюста, МВД, СГБ, Генпрокуратуры и др. В повестку дня были включены 17 заявлений граждан. Кроме того, рассматривались предоставленные справки по исполнительному производству о выселении из жилых помещений в пользу граждан РФ.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил вице-президента за оперативное реагирование по данному вопросу. Он предложил остававшиеся в так называемом русском доме четырёхкомнатные квартиры выделить многодетным русским семьям – Гусевым, Головиным, Зиновьевым и Теренковым.

Бадра Гунба поддержал это предложение.

Вице-президент сообщил, что заявления в Комиссию поступают от граждан, которые обращаются к президенту РА, непосредственно в комиссию, в официальные органы РФ, Посольство России в Абхазии, в русские общины и правозащитные организации.

За все время существование в Комиссию поступило 369 заявлений, из которых 56 заявлений граждан РФ. В судебном досудебном и досудебном порядке приняты решения по 32 заявлениям, компенсировано и предоставлено иное жилье 34 гражданам РФ. 60 заявителям рекомендовано обратиться в суд, 44 заявления признаны необоснованными.

Еще 183 заявления находятся вне действия компетенции комиссии. В частности, с просьбой о выделении государственных квартир для улучшения жилищных условий обратились более 70 граждан. В 112 случаях предмет заявлений находится за пределами полномочий комиссии – это в основном споры между родственниками, которые никогда не являлись жителями Абхазии.

43 заявления поступило от семей, либо тех людей, которые принимали участие в боевых действиях в Абхазии в период войны 1992-1993гг. Такие заявления комиссия не рассматривает.

Затем Бадра Гунба перешел к рассмотрению заявлений граждан.

Он напомнил сюжете в телепередаче «Человек и закон», посвященном о гражданке Дворецкой Алле Алексеевне.

«Мы с большим уважением и интересом наблюдаем за работой команды редакции телепередачи «Человек и закон». Сюжет показанный ими ни в кой мере не скажется на нашем теплом отношении к группе профессионалов. Но, на наш взгляд в данной передаче, проблема данной гражданки, была представлена субъективно», – считает Бадра Гунба.

Далее он озвучил собранную комиссией информацию.

Установлено, что в 1986 году Дворецкой А.А., на момент рассмотрения заявления Кирджаевой Алле Алексеевне, был выдан ордер за № 3799 на пользование квартирой №21 в доме №32 по ул. Аргун г.Сухум. Был заключен договор от 24 января 1986 года о пользовании жилым помещением сроком на 5 лет, то есть до 24 января 1991 года включительно. Какая либо информация о продлении срока пользования квартирой в Администрации г. Сухум отсутствует.

Среди документов есть копия данного договора, которая сохранилась и можно удостовериться, что данный договор действительно был подписан в 1986 году. Наймодатель предоставил пользователю и его семье квартиру сроком на 5 лет, с 24 января 1986 года до 24 января 1991 года.

Вице-президент обратил внимание на то, что в данном договоре есть условия его расторжения. Пункт 10 гласит: «Наймодатель в праве требовать расторжение договора найма и выселения членов семьи без предоставления другого иного помещения и оговариваются случаи… Одним из пунктов является отсутствие нанимателей и членов его семьи в квартире более 6 месяцев, или по истечению срока брони. В дальнейшем гражданкой Кирджаевой квартира не была приватизирована. Соответственно, не переходила в ее частную собственность, а оставалась государственным жильем.

Бадра Гунба напомнил, что спустя только 14 лет, решением Сухумского городского суда от 6 декабря 2007 года, на основании обращения Жилищного управления Администрации г. Сухум, Кирджаеву-Дворецкую А.А. признали утратившей право на помещение в соответствии с Жилищным кодексом РА.

Статья 69 ЖК РА устанавливает, что право пользования жилым помещением за время отсутствия пользователей и членами их семьей сохраняется в течении 6 месяцев.

В рамках вышеуказанного судебного заседания было установлено, что гражданка Кирджаева–Дворецкая А.А. выехала за пределы Абхазии в 1993 году. Ее место нахождение на момент судебного разбирательства было не известно, квартплату и коммунальные услуги она не оплачивала.

Несмотря на отсутствие ограничений для граждан РФ по пересечению государственной границы между РА и РФ, гражданка Кирджаева-Дворецкая не осуществляла надзор за своим жильем, оплату коммунальных услуг не осуществляла и иные действия юридического характера.

«Необходимо учесть, что большое количество граждан РФ, покинувших территорию РА во время боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. беспрепятственно пересекали границу и осуществляли владение, пользование покинутым жильем, в частности оплачивали квартплату и иные налоги. В случае, если возникали имущественные споры, собственники жилья подавали в судебные органы РА, действующие на основании местного законодательства. Гражданка Кенджаева-Дворецкая А.А. только в декабре 2010 года вступила в переписку как с Посольством РФ в РА, так и с официальными органами Абхазии», – сообщил вице-президент.

Он напомнил, что Комиссия создавалась исключительно в целях защиты прав граждан РФ в РА в связи с чем, рассмотрение ее заявления было отложено, так как она обладала лишь срочным правом пользования жильем.

«Исходя из выше изложенного и на основании действующего законодательства Абхазии право гражданки не были нарушены, т.к. право пользования квартирой 21/32 по ул. Аргун было утрачено ею в связи с выездом за пределы РА и отсутствием до 2007 года, что установлено решением суда», – подчеркнул Бадра Гунба.

Он отметил, что как сообщает сама Киржаева – Дворецкая А.А., следовать рекомендации Михаила Логуа, на тот период председателя Комиссии по защите прав граждан РФ У РА и обращаться в суд Абхази она категорически отказалась.

К сожалению, на наш взгляд, для оспаривания жилья, имеющихся аргументов у гражданки Дворецкой недостаточно. Посольство РФ поддерживает рекомендацию Комиссии, – заявил посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Он предложил написать Дворецкой письменный ответ, а его копию направить в редакцию телепередачи «Человек и закон», чтобы лучше знали законодательство Абхазии.

Посольство со своей стороны, также направит письменный ответ гражданке Дворецкой А.А.

Из 17 рассмотренных заявлений граждан, семь были признаны необоснованными и пять – обоснованными. Их рекомендовали взять под контроль профильными государственными органами. Пяти гражданам рекомендовали обратиться в суд.



