ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СУХУМЕ ВОЗОБНОВИТСЯ 10 НОЯБРЯ
Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. Троллейбусное движение в Сухуме по всем направлениям возобновится во вторник, 10 ноября, сообщил директор МУП «Троллейбусное управление Администрации г. Сухум» Тимур Амичба.
С 10 ноября также изменится схема движения троллейбусов и другого общественного транспорта, который ходит по маршруту «Новый район-Рынок». Движение транспорта по этому направлению будет организовано через улицу Аидгылара.
Троллейбусное движение было остановлено 4 ноября в связи с тем, что троллейбусные линии с улицы Абазинской перебрасывали на улицу Аидгылара.
В период проведения ремонтно-восстановительных работ городских коммуникаций по улице Абазинская, глава Администрации Сухума Беслан Эшба, после согласования с депутатами Сухумского городского собрания, подписал распоряжение временно организовать одностороннее движение транспортных средств по ул. Аидгылара на участке дороги от ул. Лакоба до ул. Ардзинба.
В рамках Инвестпрограммы на улицах Абазинская, Джонуа и Гулиа проводятся работы по замене коммуникационных сетей, водопровода и канализации.
Об этом сообщает сайт Администрации столицы.
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