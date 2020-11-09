ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СУХУМЕ ВОЗОБНОВИТСЯ 10 НОЯБРЯ

С 10 ноября также изменится схема движения троллейбусов и другого общественного транспорта, который ходит по маршруту «Новый район-Рынок». Движение транспорта по этому направлению будет организовано через улицу Аидгылара.

Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. Троллейбусное движение в Сухуме по всем направлениям возобновится во вторник, 10 ноября, сообщил директор МУП «Троллейбусное управление Администрации г. Сухум» Тимур Амичба.

Троллейбусное движение было остановлено 4 ноября в связи с тем, что троллейбусные линии с улицы Абазинской перебрасывали на улицу Аидгылара.

В период проведения ремонтно-восстановительных работ городских коммуникаций по улице Абазинская, глава Администрации Сухума Беслан Эшба, после согласования с депутатами Сухумского городского собрания, подписал распоряжение временно организовать одностороннее движение транспортных средств по ул. Аидгылара на участке дороги от ул. Лакоба до ул. Ардзинба.

В рамках Инвестпрограммы на улицах Абазинская, Джонуа и Гулиа проводятся работы по замене коммуникационных сетей, водопровода и канализации.



Об этом сообщает сайт Администрации столицы.