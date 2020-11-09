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Абхазия Информ

52 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 И ЧЕТВЕРО УМЕРШИХ ЗА СУТКИ

Новости Понедельник, 09 ноября 2020 20:18
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52 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 И ЧЕТВЕРО УМЕРШИХ ЗА СУТКИ

Сухум. 9 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 253 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 120 человек, у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 11 человек.

В Гудаутской ЦРБ скончались 3 человека, двое мужчин, 1950 и 1957 года рождения, и  женщина – 77 лет. Все трое были доставлены в медучреждение с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией.  Пациенты 1950 и 1957 года рождения скончались 7 ноября, женщина 1943 г.р. умерла 8 ноября. Пациенты получали всю  необходимую медицинскую помощь.

В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.  Состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека. 

В мобильном госпитале скончался  пациент, 1947 года рождения, с диагнозом новая коронавирусная инфекция, крайне тяжёлое течение, и осложнениями основного заболевания, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимое лечение в полном объеме, но несмотря на это, умер вечером 9 ноября.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4772 человека. 55 летальных случаев. Выздоровели 2929. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 09 ноября 2020 20:21

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