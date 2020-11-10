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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СИРИИ

Новости Вторник, 10 ноября 2020 11:37
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Сухум. 10 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове по приглашению Министерства иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики примет участие в международной конференции, посвящённой процессу возвращения сирийских беженцев. 

Конференция состоится в период с 11 по 12 ноября в Дамаске. 

Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

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ТАСС, 10 ноября. Проведение международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам в Дамаске 11-12 ноября станет важным шагом на пути решения этой гуманитарной проблемы. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Suria глава оргкомитета по подготовке форума, помощник министра иностранных дел Сирии Айман Соусан.

«Свое участие в конференции, помимо России, подтвердили Китай, Иран, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман и Пакистан», – отметил он. По словам дипломата, ООН будет присутствовать на форуме в качестве наблюдателя.

«Мы ожидали более активного участия ооновских структур в конференции, но, к сожалению, на руководство международной организации было оказано давление со стороны Госдепартамента США», – сказал Соусан.

Как подчеркнул глава оргкомитета, сирийская сторона направила приглашения многим странам, в том числе тем, кто в период войны нанес своей политикой ущерб Сирии.

«В числе первых приглашение было отправлено Турции, которая своими действиями причинила много вреда и страданий сирийскому народу, – отметил дипломат. – Мы, конечно, не строили иллюзий по поводу их участия в форуме, учитывая, что Запад и Соединенные Штаты с самого начала предприняли попытки, чтобы сорвать проведение конференции».

По словам Соусана, США и Запад не отказались от своих замыслов повернуть вспять развитие событий в Сирии.

«С этой целью они продлевают свои несправедливые санкции и ведут против нас экономическую войну, что, естественно, затрудняет создание подходящих условий для возвращения беженцев», – заявил он.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 10 ноября 2020 11:47

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