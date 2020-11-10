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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Вторник, 10 ноября 2020 12:20
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 10 ноября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов внутренних дел с днём милиции. В поздравлении говорится:

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия.

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. В органах внутренних дел служат профессионалы, для которых понятие долга и чести – не просто высокие слова, а ежедневный благородный и сложный труд.  Сотрудники нашей милиции, порой рискуя жизнью, обеспечивают защиту и спокойствие жителей Абхазии.

Оказание всесторонней поддержки правоохранительной системе, органам внутренних дел в частности, является одной из приоритетных задач руководства страны. Мы будем делать все возможное для  качественного улучшения   материально-технического обеспечения сотрудников министерства внутренних дел.

Хочу выразить особую признательность ветеранам органов внутренних дел, задавшим высокую планку в борьбе с преступностью, передающим молодому поколению правоохранителей свой профессиональный и жизненный опыт.   А героизм, проявленный вами в годы Отечественной войны народа Абхазии, является примером беззаветного служения Родине.

В этот праздничный  день желаю всем действующим сотрудникам  и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на благо нашей Родины.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 10 ноября 2020 12:26

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