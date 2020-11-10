АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 10 ноября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов внутренних дел с днём милиции. В поздравлении говорится:

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. В органах внутренних дел служат профессионалы, для которых понятие долга и чести – не просто высокие слова, а ежедневный благородный и сложный труд. Сотрудники нашей милиции, порой рискуя жизнью, обеспечивают защиту и спокойствие жителей Абхазии.

Оказание всесторонней поддержки правоохранительной системе, органам внутренних дел в частности, является одной из приоритетных задач руководства страны. Мы будем делать все возможное для качественного улучшения материально-технического обеспечения сотрудников министерства внутренних дел.

Хочу выразить особую признательность ветеранам органов внутренних дел, задавшим высокую планку в борьбе с преступностью, передающим молодому поколению правоохранителей свой профессиональный и жизненный опыт. А героизм, проявленный вами в годы Отечественной войны народа Абхазии, является примером беззаветного служения Родине.

В этот праздничный день желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на благо нашей Родины.