НА ТУРБАЗЕ БУДЕТ ОТКРЫТ ДНЕВНОЙ КОВИД-ЦЕНТР

Инициатором открытия центра является депутат парламента РА, представитель Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Алхаса Джинджолия. Такая необходимость обусловлена нарастающим потоком пациентов и дефицитом надлежащих для них учреждений.

Сухум. 10 ноября 2020. Абхазия-Информ. В Сухуме, в районе Турбазы будет открыт дневной амбулаторный центр для больных коронавирусом, сообщает Абаза ТВ. Медцентр располагается в двухэтажном здании, предоставленном бесплатно частными лицами.

«Большой поток больных в больнице. Это одна сторона вопроса с которым мы сталкиваемся. Мы видим трагизм ситуации. Сегодня нам помогают в военном госпитале из РФ, распложенном на территории тур гостиницы «Айтар». Гудаутский госпиталь худо-бедно справляется, но огромная часть больных остается дома – это амбулаторное звено. Нагрузка на амбулаторное звено огромное, в частности в Сухуме, в нашем самом крупном городе, поэтому мы решили облегчить путь, как для больных в первую очередь, так и для персонала. Косвенно еще «оттянуть» больных от госпитализации в стационар. Как это бы не звучало грубо, это самое эффективное решение», – сказал Джинджолия корр. «Абаза» ТВ.

По его словам, в медцентр могут обращаться больные коронавирусом, которым необходима амбулаторная медпомощь.

Джинджолия сообщил, что больные бесплатно могут пройти квалифицированные процедуры, внутривенные вливания, внутримышечные инъекции, смогут измерить уровень кислорода в крови и сахара, пройти кардиограмму.

Также для центра будет приобретен санитарный транспорт для пациентов, которые не смогут самостоятельно добираться до ковидцентра.

Финансирование центра осуществляется частично за счет частных пожертвований неравнодушных граждан. Другая, основная часть, будет профинансирована из бюджета предоставленного Парламентом Абхазии.

Из этих средств также будет оплачиваться труд медработников, находящихся в непосредственном контакте с коронавирусными больными.

Центр пока рассчитан на 11 коек. Сотрудники МВО предоставили некоторое оборудование, частные лица предоставили штативы, койки.

Дневной стационар на Турбазе будет работать с 9 утра и до вечера.

По словам члена Оперштаба Аэлиты Шакая, юридически этот амбулаторный центр будет числиться как филиал Синопской поликлиники. В помещении синопской поликлиники невозможно было организовать дневной стационар, поскольку она располагается на первом этаже жилого дома. В случае необходимости число коек дневного центра будет увеличено. В планах инициатора открыть еще один ковидцентр в другом районе города.