ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 4831 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 10 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 305 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 59 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 119 человек, у 102 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 8 человек.
В Гудаутской ЦРБ скончался пациент, 1936 года рождения. Он проходил лечение в ковидном госпитале с 29 октября. У пациента была подтверждена новая коронавирусная инфекция и левосторонняя сегментарная пневмония. Несмотря на проводимые мероприятия, за прошедшую неделю состояние пациента ухудшилось, и он умер вечером 9 ноября.
В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного пациента тяжёлое.
В мобильном многопрофильном госпитале развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 41 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 37 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4831 человек. 56 летальных случаев. Выздоровели 3061.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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