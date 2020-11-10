 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 4831 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 10 ноября 2020 20:56
Оцените материал
(0 голосов)
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 4831 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 10 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у  305 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 59 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 119 человек, у 102 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 8 человек.

В Гудаутской ЦРБ скончался пациент, 1936 года рождения. Он  проходил лечение в ковидном госпитале с 29 октября. У пациента была подтверждена новая коронавирусная инфекция и левосторонняя сегментарная пневмония.  Несмотря на проводимые мероприятия, за прошедшую неделю состояние пациента  ухудшилось, и он умер вечером 9 ноября. 

В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного пациента тяжёлое.

В мобильном многопрофильном госпитале развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 41 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.   Состояние здоровья 37 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4831 человек. 56 летальных случаев. Выздоровели 3061. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 10 ноября 2020 21:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУД ВЫНЕС ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ АНЗОРА ТАРБА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.