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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА НИКАРАГУА С 75-ЛЕТИЕМ

Новости Среда, 11 ноября 2020 13:22
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА НИКАРАГУА С 75-ЛЕТИЕМ

Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента Республики Никарагуа Даниэля Ортега Сааведра с 75-летним юбилеем.

В поздравительной телеграмме отмечается:

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 75-летием.

Вас знают как опытного политика и самоотверженного государственного деятеля, чьи усилия по отстаиванию национальных интересов и укреплению позиций Никарагуа на международной арене высоко ценятся, как на Родине, так и за ее пределами.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами.

Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса абхазо-никарагуанских связей на благо наших братских народов.

Ваше Превосходительство, пользуясь случаем, позвольте возобновить уверения в моем высоком к Вам уважении и пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 11 ноября 2020 13:29

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