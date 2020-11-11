ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА НИКАРАГУА С 75-ЛЕТИЕМ
Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента Республики Никарагуа Даниэля Ортега Сааведра с 75-летним юбилеем.
В поздравительной телеграмме отмечается:
От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 75-летием.
Вас знают как опытного политика и самоотверженного государственного деятеля, чьи усилия по отстаиванию национальных интересов и укреплению позиций Никарагуа на международной арене высоко ценятся, как на Родине, так и за ее пределами.
Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами.
Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса абхазо-никарагуанских связей на благо наших братских народов.
Ваше Превосходительство, пользуясь случаем, позвольте возобновить уверения в моем высоком к Вам уважении и пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.
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